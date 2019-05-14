Мамедъяров: Мы можем начать субстантивные переговоры для прорыва в вопросе Карабаха

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Страны Восточного партнерства должны добиться урегулирования нагорно-карабахского конфликта, если они нацелены на укрепление сотрудничества с ЕС.

Как сообщает специальный корреспондент Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на панели "10-летие Восточного партнерства: Достижения и вызовы в получении конкретных результатов" в рамках проходящего в Брюсселе конференции высокого уровня, посвященной десятилетию программы "Восточное партнерство".

"Восточное партнерство не нацелено на интересы третьих стран, все мы преследуем интересы своих стран. В случае Азербайджана это так", - заявил Э.Мамедъяров.

По его словам, необходимо добиться урегулирования конфликтов, если страны Восточного партнерства нацелены на укрепление сотрудничества с ЕС.

"Сегодня утром за завтраком и потом на переговорах с комиссаром ЕС Йоханнесом Ханом мы обсудили, что мы можем сделать, какие проекты можно реализовать в этой связи", - подчеркнул азербайджанский министр.

Он отметил, что новое правительство Армении, которое называет себя демократическим, может открыть новые возможности для политической воли. "Мы сможем начать более серьезные, субстантивные переговоры для достижения прорыва в нагорно-карабахском урегулировании, так как демократическое государство не может оккупировать территории другого государства", - подчеркнул Э.Мамедъяров.