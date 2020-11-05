Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории

Эксперт назвал шокирующими и неприемлемыми ракетные обстрелы мирных городов Азербайджана, находящихся далеко за пределами зоны боевых действий

Оккупация территорий Азербайджана и создание фиктивной "республики" никому из армян не принесло пользы, ни армянам Нагорного Карабаха, ни самой Армении.

Об этом Report заявил немецкий профессор Майкл Гесс (Michael Heß).

По его мнению, армянской стороне давно следовало бы вывести свои войска с чужой территории. Сегодня, отмечает профессор, азербайджанская сторона довольно успешно освобождает свои земли.

"В течение последних 27 лет Армения не желала выполнять резолюции Совета Безопасности ООН, а международное сообщество, включая Минскую группу, не имело средств или решимости обеспечить их выполнение. Это показывает, что само по себе наличие резолюций еще не гарантирует их выполнения", - отметил профессор.

Эксперт назвал шокирующими и неприемлемыми ракетные обстрелы мирных городов Азербайджана, находящихся далеко за пределами зоны боевых действий.

Кроме того, М. Гесс подчеркнул, что не следует забывать о геополитических интересах других игроков региона:

"Например, очень многое зависит от России. Позиция России в нынешней эскалации очень интересна. Хотя Россия по-прежнему остается самым важным союзником Армении, обращения Армении за помощью к России, похоже, не нашли слишком восторженного отклика. Еще один важный игрок - Турция. Россия и Турция оказывают влияние не только друг на друга в вопросе Нагорного Карабаха, но и в Сирии, и Ливии. Все это может означать, что независимо от того, что Армения хочет сделать, у нее может не быть полного набора вариантов действий, на которые она надеется в данный момент".