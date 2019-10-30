Полковник: Нехватка призывников в Армении вынудила привлекать к воинской службе женщин

В последние годы в политико-общественных кругах Армении все чаще муссируется вопрос о призыве женщин на воинскую службу. А недавно министр обороны страны-оккупанта Давид Тоноян отдал приказ о формировании в составе армянской армии женской дивизии.

Что подтолкнуло к такому решению и как обстоит реальная картина дел?

Ни для кого не секрет, что бедственное социальное положение побуждает мужскую часть населения Армении пуститься на заработки в другие страны, причем, как правило, обратно они уже не возвращаются. Такая ситуация привела к резкому снижению рождаемости в Армении. Мужчин не хватает, значит, в бой должны пойти женщины. Примечательно, что все это подается в качестве реформ в армии и стремления идти в ногу со временем. Однако истинная причина более чем очевидна. Призыв армянских женщин в армию должен кое-как залатать нехватку мужчин.

Между тем, Армения находится в тяжелом социально-экономическом положении и именно этим объясняется массовый отток работоспособных людей из страны. Все это в итоге выливается в демографическую катастрофу, разрушая в том числе устои армии. И теперь армяне, как и во все времена, пускают в ход своих женщин... Как известно, значительная часть армянской армии дислоцирована в оккупированном ими Карабахе, а значит, вся эта эпопея с женщинами в рядах армянской армии в итоге служит продолжению оккупационной политики Армении.

Полковник Шаир Рамалданов "Родители в Армении высылают из страны своих сыновей, не достигших 16 лет, тем и объясняется нехватка призывников."

Полковник Азербайджанской армии в запасе Шаир Рамалданов заявил Report, что призыв в армию женщин для Армении можно считать обыденным явлением: "Женщин призывают в армию при появлении такой необходимости, иными словами, когда не достает мужчин. Нам всем известно, что родители в Армении высылают из страны своих сыновей, еще не достигших 16, обустраивая их за рубежом на учебу и проживание. Проще говоря, отправляют их за рубеж задолго до того, как они окажутся в списке призывников. Армянское общество протестует против того, чтобы молодые люди несли воинскую службу в составе оккупационного, сепаратистского режима в Нагорном Карабахе. Подобные протесты звучали неоднократно. Суть вопроса кроется в нехватке призывников в Армении, тем и продиктовано привлечение в ряды армянской армии женщин. Вместе с тем очевидно, что именно тяжелое социальное положение в Армении вынуждает мужчин отправляться за рубеж на заработки".

По словам Ш.Рамалданова, в воинских частях и подразделениях войск, дислоцированных на оккупированных землях, царит хаос, полное отсутствие дисциплины, растет смертность: "Эти смерти никак не связаны с боевой службой, это суициды. Подобное сплошь и рядом в армянской армии, где царит просто невыносимая обстановка. Армянская армия находится в состоянии кризиса. В настоящее время есть проблемы с призывом, поэтому и поднимался вопрос о привлечении в ряды армии женщин. Этот процесс уже запущен и женщин призывают в армянскую армию по контракту. Их готовят на снайперов и для исполнения других обязанностей".

По словам Ш. Рамалданова, такой оборот событий говорит уже о безвыходности ситуации, в которой приходится прибегать к помощи женщин, говоря прямо, ими начинают пользоваться как затычками, чтобы закрыть все бреши в армии: "При упоминании армии, воинской службы, подразумевается, что речь идет о солдатах и офицерах - мужчинах. Если армянские власти собираются заполнить ряды армии женщинами вместо мужчин, то все это чревато последствиями. Иными словами, лицо этой армии станет женским, то есть будет такая "женщинизированная" армянская армия".