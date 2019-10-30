Полковник: Нехватка призывников в Армении вынудила привлекать к воинской службе женщин

В последние годы в политико-общественных кругах Армении все чаще муссируется вопрос о призыве женщин на воинскую службу. А недавно министр обороны страны-оккупанта Давид Тоноян отдал приказ о формировании в составе армянской армии женской дивизии.
Что подтолкнуло к такому решению и как обстоит реальная картина дел?
Ни для кого не секрет, что бедственное социальное положение побуждает мужскую часть населения Армении пуститься на заработки в другие страны, причем, как правило, обратно они уже не возвращаются. Такая ситуация привела к резкому снижению рождаемости в Армении. Мужчин не хватает, значит, в бой должны пойти женщины. Примечательно, что все это подается в качестве реформ в армии и стремления идти в ногу со временем. Однако истинная причина более чем очевидна. Призыв армянских женщин в армию должен кое-как залатать нехватку мужчин.
Между тем, Армения находится в тяжелом социально-экономическом положении и именно этим объясняется массовый отток работоспособных людей из страны. Все это в итоге выливается в демографическую катастрофу, разрушая в том числе устои армии. И теперь армяне, как и во все времена, пускают в ход своих женщин... Как известно, значительная часть армянской армии дислоцирована в оккупированном ими Карабахе, а значит, вся эта эпопея с женщинами в рядах армянской армии в итоге служит продолжению оккупационной политики Армении.
Полковник Шаир Рамалданов
"Родители в Армении высылают из страны своих сыновей, не достигших 16 лет, тем и объясняется нехватка призывников."
Полковник Азербайджанской армии в запасе Шаир Рамалданов заявил Report, что призыв в армию женщин для Армении можно считать обыденным явлением: "Женщин призывают в армию при появлении такой необходимости, иными словами, когда не достает мужчин. Нам всем известно, что родители в Армении высылают из страны своих сыновей, еще не достигших 16, обустраивая их за рубежом на учебу и проживание. Проще говоря, отправляют их за рубеж задолго до того, как они окажутся в списке призывников. Армянское общество протестует против того, чтобы молодые люди несли воинскую службу в составе оккупационного, сепаратистского режима в Нагорном Карабахе. Подобные протесты звучали неоднократно. Суть вопроса кроется в нехватке призывников в Армении, тем и продиктовано привлечение в ряды армянской армии женщин. Вместе с тем очевидно, что именно тяжелое социальное положение в Армении вынуждает мужчин отправляться за рубеж на заработки".
По словам Ш.Рамалданова, в воинских частях и подразделениях войск, дислоцированных на оккупированных землях, царит хаос, полное отсутствие дисциплины, растет смертность: "Эти смерти никак не связаны с боевой службой, это суициды. Подобное сплошь и рядом в армянской армии, где царит просто невыносимая обстановка. Армянская армия находится в состоянии кризиса. В настоящее время есть проблемы с призывом, поэтому и поднимался вопрос о привлечении в ряды армии женщин. Этот процесс уже запущен и женщин призывают в армянскую армию по контракту. Их готовят на снайперов и для исполнения других обязанностей".
По словам Ш. Рамалданова, такой оборот событий говорит уже о безвыходности ситуации, в которой приходится прибегать к помощи женщин, говоря прямо, ими начинают пользоваться как затычками, чтобы закрыть все бреши в армии: "При упоминании армии, воинской службы, подразумевается, что речь идет о солдатах и офицерах - мужчинах. Если армянские власти собираются заполнить ряды армии женщинами вместо мужчин, то все это чревато последствиями. Иными словами, лицо этой армии станет женским, то есть будет такая "женщинизированная" армянская армия".
Səid QəribАвтор новости