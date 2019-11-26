Названа причина организации визита азербайджанских и армянских журналистов в условиях конфиденциальности

Названа причина организации взаимных визитов азербайджанских и армянских журналистов в условиях конфидециальности, то есть без предварительного информирования общественности о дате и участниках визита.

Как сообщает Report, председатель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Турал Гянджалиев заявил, что подробная информация о визите не была предоставлена, поскольку поездки были осуществлены на основе соответствующей договоренности.

"Мы всегда обращались к армянской общине за конструктивным диалогом, всегда были готовы к таким визитам и диалогам и всегда поддерживали подобные инициативы. Мы всегда отправляли наши сообщения противоположной стороне. Насколько я могу судить из прессы, поехавшие туда наши журналисты не столкнулись с какими-либо проблемами. Поскольку встречи проходили в рамках обеспечения безопасности личным представителем действующего председателя ОБСЕ. Наши журналисты передвигались на соответствующих транспортных средствах ОБСЕ", - сказал председатель общины.

17-21 ноября между Азербайджаном и Арменией при организационной поддержке Офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ были организованы взаимные визиты представителей медиа двух стран.

Из Азербайджана в Армению и Нагорный Карабах поехали главный редактор информационного агентства Trend Эльчин Велиев, корреспондент 1news.az Эльшан Рустамов и корреспондент "Вестник Кавказа-Азербайджан" Орхан Йолчиев. Из Армении в Азербайджан приехали сотрудник телеканала "Шант" Артем Ерекян, главный редактор информационного агентства "Медиамакс" Давид Алавердян, и Эдгар Элбакян - сотрудник "Общественного телевидения" сепаратистского режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе Азербайджана.