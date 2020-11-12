О нас
Report Georgia
Аудио новости

Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов

Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов Приказами, подписанными министром внутренних дел, генерал-полковником Вилаятом Эйвазовым, начальники отделов полиции освобожденных от оккупации районов были назначены временными комендантами этих районов.
Нагорно-карабахский конфликт
248
12 ноября 2020 г. 17:49
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов

Приказами, подписанными министром внутренних дел, генерал-полковником Вилаятом Эйвазовым, начальники отделов полиции освобожденных от оккупации районов были назначены временными комендантами этих районов.

Report представляет список временных комендантов:

Ходжавендский район - начальник полиции Хайям Миргусейнов

Физулинский район - начальник полиции Хагани Мамедов

Джебраильский район - начальник полиции Тогрул Махмудов

Зангиланский район - начальник полиции Бакир Джаббаров

Губадлинский район - начальник полиции Бахруз Джаббаров

Шушинский район - начальник полиции Ильгар Рустамли

Отметим, что в соответствии с указом президента Ильхама Алиева “Об организации временного особого управления на освобожденных территориях Азербайджанской Республики” отделы полиции будут осуществлять особое управление по каждому району в качестве временных комендатур.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilən rayonların komendantları kimlərdir?

Новости партнеров

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой
Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой
8 ноября 2020 г. 14:08
Арутюнян: 1 500 армянских солдат бежали от нескольких десятков азербайджанцев
Арутюнян: 1 500 армянских солдат бежали от нескольких десятков азербайджанцев
11 ноября 2020 г. 19:35
Последние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
ВидеоПоследние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
5 ноября 2020 г. 23:46
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
8 ноября 2020 г. 13:40
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ – как армянские власти долгие годы грабят свой народ
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ – как армянские власти долгие годы грабят свой народ
7 ноября 2020 г. 16:07
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
8 ноября 2020 г. 14:04
Ильхам Алиев: Я счастлив, что исполнил волю отца
Ильхам Алиев: Я счастлив, что исполнил волю отца
8 ноября 2020 г. 13:32
Марков: Армия Азербайджана взяла Шушу, это главный момент войны
Марков: Армия Азербайджана взяла Шушу, это главный момент войны
8 ноября 2020 г. 13:58
Звезды-азербайджанцы, которые не разделили с народом радость победы
Звезды-азербайджанцы, которые не разделили с народом радость победы
12 ноября 2020 г. 16:32
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
6 ноября 2020 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi