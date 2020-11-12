Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов

Приказами, подписанными министром внутренних дел, генерал-полковником Вилаятом Эйвазовым, начальники отделов полиции освобожденных от оккупации районов были назначены временными комендантами этих районов.

Приказами, подписанными министром внутренних дел, генерал-полковником Вилаятом Эйвазовым, начальники отделов полиции освобожденных от оккупации районов были назначены временными комендантами этих районов.

Report представляет список временных комендантов:

Ходжавендский район - начальник полиции Хайям Миргусейнов

Физулинский район - начальник полиции Хагани Мамедов

Джебраильский район - начальник полиции Тогрул Махмудов

Зангиланский район - начальник полиции Бакир Джаббаров

Губадлинский район - начальник полиции Бахруз Джаббаров

Шушинский район - начальник полиции Ильгар Рустамли

Отметим, что в соответствии с указом президента Ильхама Алиева “Об организации временного особого управления на освобожденных территориях Азербайджанской Республики” отделы полиции будут осуществлять особое управление по каждому району в качестве временных комендатур.