Азербайджанский депутат обвинила ПАСЕ в игнорировании преступлений Армении

Член делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Ганира Пашаева на летней сессии структуры подняла вопрос убитых Арменией азербайджанских детей.

Как сообщает французское бюро Report, азербайджанской депутат заявила, что если бы в свое время против Армении были предприняты серьёзные шаги, некоторые из этих детей остались бы в живых.

Г.Пашаева призвала ПАСЕ отказаться от двойных стандартов: "Член Совета Европы - Армения оккупировала 20% территорий другого члена организации - Азербайджана и в результате этого десятки тысяч детей стали вынужденными переселенцами и эти люди по сей день ведут жизнь переселенцев. Мы призываем вас, не допуская двойных стандартов, вести более серьёзную борьбу с любым насилием против детей".

Депутат коснулась работ, реализованных в Азербайджане в сфере борьбы с насилием против детей: "В Азербайджане на высоком уровне реализуется национальная стратегия по предотвращению детского насилия, имеющееся законодательство совершенствуются с каждым годом".