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Report Georgia

Напряжение между армянскими военными достигло апогея

Напряжение между армянскими военными достигло апогея Появился новый видеоролик о недисциплинированности армянских военных
Нагорно-карабахский конфликт
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26 октября 2020 г. 22:11
Напряжение между армянскими военными достигло апогея

Появился новый видеоролик о недисциплинированности армянских военных.

Как передает Report, диалог между военнослужащими отражает плачевное состояние в стане армянской армии, а также обострение противостояния между офицерами и солдатами.

- Мы уже 10 дней как тут. Находимся в бесхозном состоянии.

- Вы не бесхозные! Я отвечал за вас.

- Не знаем, что делать.

- Если вы убегаете, то конечно не будете знать!

- Оружие не стреляет!

- Дай сюда, посмотрю! Как это не стреляет?! Оружие нужно каждый раз чистить после стрельбы. Ты чего воюешь в грязи! (стреляет из оружия). А сейчас зачем стреляет?! Держи! (возвращает оружие). Вперед! Сейчас я поведу вас сражаться пешком!

- Я точно не пойду!

- Покажите его лицо! Наведите камеру, покажите его лицо!

- Не снимайте! Нет, снимайте! Я скажу свое слово. Покажу, что у нас, бесхозных, даже сапог нет.

- А что у тебя на ногах?!

- У меня есть. А у других?!

- У кого нет?!

- Бушлатов нет, солдаты намокли, все в грязи.

- Врешь! Я командир воинской части. Народ, смотрите! Наш армянский народ бежит!

- Смотри мой народ! Армянский народ не бежит. Армянский народ бесхозный, его предали!

- Командир воинской части господин Микаелян, я вам это лично отправлю. С вами говорит разданец. (Житель армянского города Раздан – ред.).

- Господин Микаелян, я ваш односельчанин, сын Вартгеза. Мы бесхозные! Заставляют идти на врага с рогатками, говорят, что нет оружия! Мы хотим оружие. Заставляют идти пешком на танки!

- У тебя что на плече?! Рогатка? Я лично отправлю тебе это видео. Смотри, армянский народ, как бегут твои защитники!

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Версия на азербайджанском языке Erməni hərbçiləri arasında qarşıdurma ən yüksək həddə çatıb

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