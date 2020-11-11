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Направленные в Карабах миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор

Направленные в Карабах миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор Российские миротворцы в зоне нагорно-карабахского конфликта взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский
Нагорно-карабахский конфликт
11 ноября 2020 г. 13:46
Направленные в Карабах миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор
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Российские миротворцы в зоне нагорно-карабахского конфликта взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской.

"На сегодняшний день передовые подразделения контингента Вооруженных сил России взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский с выставлением временных наблюдательных постов", - сказал Рудской на брифинге сегодня.

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