Находящийся в армянском плену азербайджанец прооперирован

Находящийся в армянском плену азербайджанец Эльвин Ибрагимов прооперирован 24 апреля в ереванском медцентре "Эребуни". Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства юстиции Армении.

Согласно сообщению минюста, в результате медицинского обследования Э. Ибрагимова выяснилось, что ему необходимо срочное хирургическое вмешательство. В ходе операции из желудка пациента было удалено инородное тело. В настоящее время он находится под постоянным наблюдением врачей. Его состояние медики оценивают как стабильное.

Все действия министерств юстиции и здравоохранения Армении проводились при тесном сотрудничестве с представительством Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении, заявили в пресс-службе минюста Армении.

Напомним, гражданин Азербайджана, житель села Йухары Салахлы Газахского района, состоящий на учете в диспансере для душевнобольных, инвалид II группы Эльвин Ариф оглу Ибрагимов 1986 года рождения 15 марта вышел из дома и, по словам его матери, заблудился на приграничном с Ноемберянским районом Армении участке Газаха. В результате огня, открытого армянскими военнослужащими, Э.Ибрагимов был ранен и взят в плен.

Ранее Обмудсмен Эльмира Сулейманова обратилась к главе азербайджанского представительства Международного Комитета Красного Креста Елене Ажмоне Сессере в связи с Э. Ибрагимовым.