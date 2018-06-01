Награждены участники конкурса "Мой отец герой - он был солдатом Республики"

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Награждены участники письменного конкурса "Мой отец герой – он был солдатом Республики", проведенного при организации министерства образования, образовательного портала Azedu.az и Общественного объединения "Апрель-2016: поддержка семьям шехидов" среди детей школьного возраста шехидов, павших во время апрельских боев 2016 года на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие супруги шехидов, депутаты Милли Меджлиса Эльданиз Салимов, Эльшад Гасанов, Чингиз Ганизаде, Махир Аббасзаде, Малахат Ибрагимгызы, Садагат Велиева, Тахир Миркишили, представители министерства образования.

Председатель Объединения парламентских журналистов Эльшад Эйвазлы дал общую информацию о проекте. Он подчеркнул, что семьи павших в боях шехидов не должны быть забыты, должны постоянно находиться в центре внимания.

Кроме того, выступили депутаты Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы, Тахир Миркишили, Махир Аббасзаде, рассказав о внимании и заботе государства о семьях шехидов.

После состоялась встреча между детьми апрельских шехидов и лицами, потерявшими обеих родителей от рук армян во время Ходжалинского геноцида.

В завершение детям шехидов вручили подарки.