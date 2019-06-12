Нагорно-карабахский конфликт обошелся Армении в триллионы долларов - ИССЛЕДОВАНИЕ

"Для того, чтобы сесть за стол переговоров и завершить процесс, который я называю субстантивными переговорами, необходимо проявить серьезный политический подход и принять решение. Вы сидите, сами себя обманываете и хотите обмануть армянский народ. Скажите, что получил армянский народ за 30 лет войны?".

Как сообщает Report, об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, отвечая 14 мая этого года в Брюсселе на вопросы армянских журналистов.

По его словам, за эти годы Азербайджан развивал свою экономику, построил железную дорогу в обход Армении, построил трубопроводы и газопроводы (Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан, реализуется проект "Южного газового коридора"): "Все стратегические проекты, о которых мы сегодня говорили, были осуществлены в обход Армении. Что получили граждане Армении от того, что они в конфликте с Азербайджаном?!".

Министр отметил, что в Армении высокий уровень бедности (выше 40%): "Если ехать из Тбилиси в Ереван ночью, видно, что все вокруг темным-темно, все сёла пусты. Армяне массово покидают страну, кто там остается? Все, кто могут, уезжают".

Зампредседателя комитета по безопасности и обороте Милли Меджлиса, депутат Айдын Мирзазаде в заявлении Report подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт нанес вред и Азербайджану, и Армении, однако наибольший ущерб нанесен официальному Еревану: "Армения оккупировала наши земли, но она не может эффективно пользоваться этими территориями. Все потому, что Армения не смогла получить для этих территорий международный правовой статус и разместить там население. Чтобы наладить в Нагорном Карабахе нормальное хозяйство, Армении нужно разместить там население, равное по численности как минимум половине изгнанных оттуда азербайджанцев. Сегодня в Армении численность населения сокращается. А при таком раскладе откуда Армении найти людей для размещения в Нагорном Карабахе?! Если 30 лет назад население Армении насчитывало 4 млн, сегодня всего 2 миллиона".

По его словам, закрытие Турцией границ с Арменией ограничило выход официального Еревана к морю, и это отрицательно сказывается на экономике страны: "Это признавали и бывшее руководство Армении, и действующий премьер-министр. Иными словами, армянский народ, случайно завоевавший независимость спустя тысячелетия, не может сегодня нормально реализовывать независимость. Если все это перевести в математические подсчеты, мы можем увидеть, что конфликт обошелся Армении в триллионы долларов. В то же время, если бы у Армении были нормальные экономические отношения с Азербайджаном и Турцией, в ее экономику было бы вложено много инвестиций, Армения могла бы участвовать в региональных проектах и через ее территорию проходили бы нефтегазовые трубопроводы. Азербайджан же сегодня - одна из стран, к которой проявляется интерес в мире. Очень много государств хотят использовать потенциал Азербайджана. Сегодня в Азербайджан вкладываются инвестиции, в Баку проводятся международные мероприятия".

Зампредседателя комитета по безопасности и обороте Милли Меджлиса, депутат Айдын Мирзазаде "Если бы у Армении были нормальные экономические отношения с Азербайджаном и Турцией, в ее экономику было бы вложено много инвестиций, эта страна могла бы участвовать в региональных проектах и через ее территорию проходили бы нефтегазовые трубопроводы. Азербайджан же сегодня - одна из стран, к которой проявляется интерес в мире. Очень много государств хотят использовать потенциал Азербайджана."

Депутат отметил, что сегодня Армения столкнулась с опасностью потерять государственность: "Когда на международной арене оценивают Армению, уже все знают, что это государство оккупировало земли Азербайджана, и это уничтожает ее политический авторитет. Армянский народ волен сам выбирать свою судьбу и задумываться о будущем. Но следует знать, что отсутствие нормальных отношений с соседними государствами приводит к ослаблению экономики страны, а впоследствии и к переселению народа, что не обошло и армян. Армения потонет в болоте, которое сама же создала. Каждое государство оценивается на мировой арене в силу своей значимости, весомости. Сегодня у Армении нет такого показателя, который подвиг бы иностранные страны на оказание поддержки. Армения не признана государством, обладающим экономической мощью, политическим авторитетом или культурным наследием".

Национальный секретарь TRAСEСA по Азербайджану Акиф Мустафаев сообщил Report, что если Армения выведет войска с оккупированных территорий, будет возможно ее участие в ряде транспортных проектов, в которых участвует Азербайджан: "В настоящее время это государство не может примкнуть ни к одному из транспортных проектов, в которых участвует Азербайджан. Если Армения вернет оккупированные земли, Азербайджан создаст возможность для поэтапного присоединения Армении ко всем проектам. Естественно, этот фактор тоже принесет пользу Армении. Азербайджан даже может создать условия для присоединения Армении к Баку-Тбилиси-Карс. Некогда Армения была членом проекта "Восток-Запад", однако общенациональный лидер Гейдар Алиев внес в соглашении условие, чтобы официальный Ереван не мог пользоваться этим транзитом, пока азербайджанские территории находятся под оккупацией этой страны. Так продолжается с 1998 год и по сей день".

Национальный секретарь TRACECA по Азербайджану Акиф Мустафаев "Если Армения вернет оккупированные земли, Азербайджан создаст возможность для поэтапного присоединения Армении ко всем проектам. Естественно, этот фактор тоже принесет пользу Армении. Азербайджан даже может создать условие для присоединения Армении к Баку-Тбилиси-Карс."

По его словам, участие Армении в региональных проектах принесет ей большую пользу: "Население Армении сейчас бедствует. Они живут только за счет помощи, пожертвований. Если не будет этой помощи, население в стране вообще будет страдать от голода. Но если они примут участие в проектах, могут выиграть от транзита, преимуществ, предоставленных Азербайджаном. То есть Армения сможет оказаться в таком же выигрыше, что и Грузия сегодня".

Аналитик Oxford Institute for Energy Studies - Gas Programme, учредитель Eurasia Analytics Гюльмира Рзаева сказала Report, что не участвуя в реализуемых Азербайджаном региональных энергетических проектах, Армения многое потеряла за последние 25 лет: "Сравнивая экономики Азербайджана и Армении, можно заметить очень большую разницу. За последние 25 лет Азербайджан получил прибыль в размере 100 миллиардов долларов. Это результат осуществляемых Азербайджаном международных проектов, в частности, энергетических. Армения же осталась в стороне от всех этих проектов, и сильно поплатилась за это. Сегодня это трудно не заметить".

"Если конфликт урегулируется, Армения вернет оккупированные азербайджанские земли, будет привлечена в эти проекты, безусловно, выиграет от этого и с финансовой точки зрения. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южно-Кавказский трубопровод проходят по территории Грузии, и это с географической точки зрения увеличило протяженность этих проектов. При таком раскладе выросла и материальная стоимость трубопровода. Если бы трубопроводы проходили через Армению, материальные расходы были бы ниже. Однако тогда это не было бы выгодным для нас с точки зрения безопасности", - отметила эксперт.

Аналитик Oxford Institute for Energy Studies - Gas Programme, учредитель Eurasia Analytics Гюльмира Рзаева "Сравнивая экономики Азербайджана и Армении, можно заметить очень большую разницу. За последние 25 лет Азербайджан получил прибыль в размере 100 миллиардов долларов. Это результат осуществляемых Азербайджаном международных проектов, в частности, энергетических. Армения же осталась в стороне от всех этих проектов, и сильно поплатилась за это. Сегодня это трудно не заметить."

Г.Рзаева подчеркнула, что после разрешения всех вопросов в будущем могут быть созданы новые инфраструктуры, новые трубопроводы: "Потому что Азербайджан не удовлетворится только проектом "Шахдениз". Есть большая вероятность того, что Южный газовый коридор будет расширен и увеличен. Потому что Азербайджан намерен увеличить добычу в стране нефти и газа. В последние годы обнаружены новые газовые месторождения, вместе с компанией ВР ведутся поиски новых нефтяных месторождений. Очень вероятно, что в будущем будут новые проекты в долгосрочной перспективе. Если Армения будет привлечена к этим проектам, она, как и Грузия, являясь транзитной страной или участницей проектов, получит большую прибыль. Сегодня Грузия получает очень большую прибыль как транзитная страна в проектах Баку-Тбилиси-Джейхан и других".

Глава Центра нефтяных исследований, эксперт по энергетике Ильхам Шабан заявил Report, что Грузия получила большую прибыль за счет энергетических проектов Азербайджана: "Эта страна получает 5% азербайджанского газа в качестве платы за транзит по своей территории".

Отметим, что газ, добываемый с азербайджанского месторождения "Шахдениз", транспортируется в Грузию и Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум). С конца 2006 года газ с "Шахдениз-1" поставляется в Грузию, а с июля 2007 года в Турцию. С 30 июля 2018 года по расширенному Южно-Кавказскому трубопроводу в Турцию поставляется газ с "Шахдениз-2".

Глава Центра нефтяных исследований, эксперт по энергетике Ильхам Шабан "Только на проект расширения Южно-Кавказского трубопровода на территории Грузии потрачено 2 млрд долларов. В Грузии построены две компрессорные станции, и в каждую из них инвестировано по 1 млрд долларов."

По словам И.Шабана, с начала разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" до 1 апреля этого года было добыто 104,2 млрд кубометров газа и 69,7 млрд кубометров добытого газа было экспортировано: "Только на проект расширения Южно-Кавказского трубопровода (ответвление Южного газового коридора - Report) на территории Грузии потрачено 2 млрд долларов. В Грузии построены две компрессорные станции, и в каждую из них инвестировано по 1 млрд долларов".

Эксперт подчеркнул, что с началом поставок азербайджанского газа в Европу Грузия за транзит по своей территории будет получать 1 млрд кубометров газа: "Сейчас в Грузии ежегодное потребление природного газа составляет 2,3 млрд кубометров. Получаемый в качестве транзитной доли газ обеспечит 40% потребления газа в этой стране".

Report подготовил инфографику в связи с нагорно-карабахским конфликтом: