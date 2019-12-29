Генерал: Нагорно-карабахский конфликт находится на стадии динамичных подвижек

"Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт в настоящее время находится на стадии динамичных подвижек. Нежелание Армении изменить статус-кво нагнетает опасность".

Как сообщает Report, об этом заявил глава Военной Академии вооруженных сил, генерал-лейтенант Гейдар Пириев.

"Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев открыто заявил, что территориальная целостность Азербайджана не является и никогда не будет предметом переговоров. Азербайджан ни на шаг не отступит от своей позиции. То есть в вопросе территориальной целостности Азербайджана не будет никаких уступок".

Г.Пириев напомнил выступление главы государства в ходе XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", где президент Ильхам Алиев вновь решительно заявил: "Карабах – историческая, исконная азербайджанская земля. Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак".

Это, по словам генерал-лейтенанта Г.Пириева, однозначно говорит о том, каким будет итог нагорно-карабахского урегулирования: "Армении впору понять, что оккупация территории Азербайджана и сохранение нынешнего статуса-кво не является решением конфликта и никогда не принесет желаемого Арменией политического результата. Апрельские бои 2016 года показали, что военный баланс изменился в пользу Азербайджана. Армения должна подходить к процессу нагорно-карабахского урегулирования конструктивно и вывести оккупационные войска с захваченных территорий".