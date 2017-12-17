Нагорно-карабахский конфликт был в центре внимания на заседаниях Бюро и Комитетов ГУАМ

Тбилиси. 17 декабря. REPORT.AZ/ В рамках 10-й сессии Парламентской Ассамблеи ГУАМ, 17 декабря в Тбилиси состоялись заседания Бюро и Комитета организации.

Как сообщает грузинское бюро Report, в центре внимания заседаний был нагорно-карабахский конфликт.

Также обсуждались перспективы развития отношений и сотрудничества между ГУАМ и другими международными организациями, парламентскими институтами, а также вопросы безопасности в рамках ГУАМ и др.

Члены азербайджанской делегации на мероприятии проинформировали присутствующих о нагорно-карабахском конфликте.

Невыполнение Арменией четырех резолюций Совбеза ООН по поводу армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, в результате которого более миллиона человек не могут вернуться на родину, еще раз было доведено до сведения участников заседаний. Было отмечено, что нерешенность конфликта представляет угрозу миру в регионе.