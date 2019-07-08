Началось размещение вынужденных переселенцев в построенном в Пираллахи новом жилом комплексе

В новом жилом комплексе, построенном в Пираллахинском районе Баку, приступили к размещению вынужденных переселенцев.

Как сообщили Report в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, между вынужденными переселенцами, которые должны въехать в комплекс, 8 июля была проведена жеребьевка.

Жеребьевка преследует целью обеспечить объективность и прозрачность их размещения. Посредством жеребьевки представители семей вынужденных переселенцев определят точные адреса новых квартир.

В мероприятии приняли участие члены комиссии, созданной в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, представители органов местной исполнительной власти и СМИ.

Отметим, что новый жилой комплекс в Пираллахинском районе был создан на основании распоряжения, подписанного главой государства в 2011 году. Начавшееся в прошлом году строительство нового жилого квартала, заказчиком которого являлся Фонд социального развития вынужденных переселенцев, а подрядчиком – ЖСК "Кристал Абшерон", проведено с высоким качеством. По проекту построено 3 здания, из них два – на 72 и одно – на 162 квартиры. В жилой комплекс также входит школа, здесь построены другие необходимые инфраструктурные объекты, на территории проделана широкомасштабная работа по благоустройству и озеленению. При возведении комплекса особое внимание уделялось электро-, водо-, газо- и теплоснабжению, а также созданию оросительной системы, связи и телесети. Это – 104-й по счету современный жилой комплекс в стране, возведенный для вынужденных переселенцев.

В комплексе, на открытии которого 5 июля этого года приняли участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, будут предоставлены квартиры для 306 семей вынужденных переселенцев.