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МО: У врага нет ни одного погибшего и раненого военнослужащего Азербайджанской армии

МО: У врага нет ни одного погибшего и раненого военнослужащего Азербайджанской армии Эта выдумка, полностью присущая армянской сущности
Нагорно-карабахский конфликт
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16 июля 2020 г. 14:38
МО: У врага нет ни одного погибшего и раненого военнослужащего Азербайджанской армии

Министерство обороны Азербайджана опровергло еще одну информацию армянской стороны. 

Как сообщает Report, начальник пресс-службы Министерства полковник Вагиф Даргяхлы прокомментировал заявление армянской стороны "о разрешении забрать погибших и раненых".

"Эта выдумка, полностью присущая армянской сущности, не соответствует действительности и не имеет никакого основания. Заявляем, что на вражеской территории нет ни одного погибшего и раненого военнослужащего Азербайджанской армии, чтобы еще просить разрешения их забрать", - подчеркнул представитель оборонного ведомства.

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Версия на азербайджанском языке MN: Düşmən ərazisində Azərbaycan Ordusunun ölən və yaralanan hərbçisi qalmayıb

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