МО: У врага нет ни одного погибшего и раненого военнослужащего Азербайджанской армии

Министерство обороны Азербайджана опровергло еще одну информацию армянской стороны.
Как сообщает Report, начальник пресс-службы Министерства полковник Вагиф Даргяхлы прокомментировал заявление армянской стороны "о разрешении забрать погибших и раненых".
"Эта выдумка, полностью присущая армянской сущности, не соответствует действительности и не имеет никакого основания. Заявляем, что на вражеской территории нет ни одного погибшего и раненого военнослужащего Азербайджанской армии, чтобы еще просить разрешения их забрать", - подчеркнул представитель оборонного ведомства.