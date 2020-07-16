МО: У врага нет ни одного погибшего и раненого военнослужащего Азербайджанской армии

МО: У врага нет ни одного погибшего и раненого военнослужащего Азербайджанской армии

Эта выдумка, полностью присущая армянской сущности

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Министерство обороны Азербайджана опровергло еще одну информацию армянской стороны. Как сообщает Report, начальник пресс-службы Министерства полковник Вагиф Даргяхлы прокомментировал заявление армянской стороны "о разрешении забрать погибших и раненых". "Эта выдумка, полностью присущая армянской сущности, не соответствует действительности и не имеет никакого основания. Заявляем, что на вражеской территории нет ни одного погибшего и раненого военнослужащего Азербайджанской армии, чтобы еще просить разрешения их забрать", - подчеркнул представитель оборонного ведомства. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook











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Версия на азербайджанском языке MN: Düşmən ərazisində Azərbaycan Ordusunun ölən və yaralanan hərbçisi qalmayıb