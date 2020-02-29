На Украине прошли мероприятия, посвященные оккупированным территориям Азербайджана

Азербайджанцы, живущие в различных областях Украины при участии местных официальных лиц и активистов, почтили память жертв Ходжалинского геноцида, проинформировали участников об оккупированных азербайджанских землях.

Как передает Report, мероприятия прошли в Днепропетровске, Одессе, Львове, Николаеве, Харькове, Житомире, Полтаве, Чернигове, Ивано-Франковске, Черновцах, Хмельницкой и других областях Украины.

До начала мероприятий Президент Украинской ассамблеи наций, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев встретился с депутатами Верховной Рады (парламента), подробно обсудив с ними геноцид Ходжалы и факт удержания Арменией азербайджанских земель под оккупацией, не смотря на требования и резолюции всех международных организаций, что периодически озвучивается в законодательных органах.

По сообщению председателя Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) по Днепропетровской области Наджафа Ахмедова, в Днепропетровске при организации ОКАУ состоялся семинар под названием "Предотвращение военных преступлений против человечности в условиях вооруженных конфликтов".

На семинаре наряду с участниками соседних областей приняли участие и местные активисты-азербайджанцы, украинцы, а также официальные лица. На обсуждениях был осужден акт геноцида против населения азербайджанского города Ходжалы, учиненный армянскими вооруженными частями при поддержке 366-го полка. В рамках мероприятия участникам были розданы издания, посвященные оккупированным азербайджанским территориям, Ходжалинскому геноциду и международным документам, вынесенным по данным фактам. На мероприятии принял участие также посол Азербайджана на Украине Азер Худиев.