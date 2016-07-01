На сессии ПА ОБСЕ предотвращена провокация армян

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ На 25-й сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) в Тбилиси предотвращена попытка провокации армян.

Как сообщает Report, один из азербайджанских журналистов обнаружил под столом в зале заседания книги с искаженными материалами о Карабахе. После этого вмешались и другие азербайджанские журналисты.

Книги были убраны после того, как в вопрос вмешался заведующий отделом по международным отношениям ПА ОБСЕ Бо Нильсен.

Отметим, что материалы в книге были представлены на 7 языках, включая и армянский язык.