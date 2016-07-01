 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На сессии ПА ОБСЕ предотвращена провокация армян

    В зале заседания армяне попытались раздать книги с искаженными материалами о Карабахе

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ На 25-й сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) в Тбилиси предотвращена попытка провокации армян. 

    Как сообщает Report, один из азербайджанских журналистов обнаружил под столом в зале заседания книги с искаженными материалами о Карабахе. После этого вмешались и другие азербайджанские журналисты.

    Книги были убраны после того, как в вопрос вмешался заведующий отделом по международным отношениям ПА ОБСЕ Бо Нильсен.

    Отметим, что материалы в книге были представлены на 7 языках, включая и армянский язык. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi