На пленарном заседании ОЧЭС между депутатами Азербайджана и Армении завязался спор

На пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) между депутатами из Азербайджана и Армении завязался серьезный спор.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

Он отметил, что это связано с тем, что на встрече армянский депутат заявил, что на оккупированных территориях Азербайджана - так называемой "Нагорно-Карабахской Республике" были проведены фальсифицированные выборы.

"Сегодня на пленарной сессии Генеральной ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества в столице Болгарии Софии, возник серьезный спор между азербайджанскими и армянскими депутатами. Я потребовал предотвратить политическую провокацию армянского депутата, заявив, что нет никакого "Арцаха", есть оккупированные Арменией территории Азербайджана. На этих территориях незаконно размещены вооруженные силы Армении. Представители этой страны регулярно посещают оккупированные территории и тем самым грубо нарушают нормы международного права. Армения осуществляет политику обмана мирового сообщества. Азербайджан не смирится с оккупацией своих территорий и обязательно освободит свои земли, будь то посредством дипломатии, или же военным путем", - сказал Айдын Мирзазаде.