Турал Гянджалиев: Справедливое решение конфликта невозможно без восстановления легитимных прав азербайджанской общины Нагорного Карабаха

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "На оккупированных Арменией территориях Азербайджана создана являющаяся продолжением режима Сержа Саркисяна криминальная хунта. Проживающее там армянское население, то есть армянская община нагорно-карабахского региона Азербайджана, находится под оккупацией сепаратистского режима хунты, они находятся под тотальным контролем и лишены всех прав".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал председатель Общественного объединения "Азербайджанская община нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики" Турал Гянджалиев.

По его словам, население Армении свергло режим Саркисяна в результате начатых в апреле этого года массовых акций протеста: "Происходящие в Нагорном Карабахе последние события показали, что население устало от существования этого сепаратистского криминального режима. Хотелось бы напомнить представителю сепаратистского режима Давиду Бабаяну, который отрицает существование азербайджанской общины Нагорного Карабаха, что в переговорном процессе Армения и Азербайджан являются сторонами конфликта, армянская и азербайджанская общины Нагорного Карабаха -заинтересованными сторонами.

Справедливое и устойчивое урегулирование конфликта невозможно без восстановления законных и легитимных прав азербайджанской общины Нагорного Карабаха, включая их возвращение на родину. Режим Сержа Саркисяна всячески препятствовал налаживанию диалога между двумя общинами и не позволял этого.

Мы считаем необходимым поощрять совместное проживание в будущем в условиях мира и в пределах границ Азербайджана этих являющихся равноправными сторонами общин".