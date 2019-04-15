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Вице-премьер: На оккупированных территориях Азербайджана армяне выращивают наркотики

На оккупированных территориях Азербайджана армяне выращивают наркотики

"Из-за бесконтрольности 132-километрового участка ирано-азербайджанской границы, здесь армянами выращиваются наркотики, для этого построены лаборатории". 

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Али Гасанов. 

По его словам, соответствующие документы переданы в офис ООН в Вене, создана мониторинговая группа. Но, Армения  не позволила указанной группе посетить оккупированные территории Азербайджана. 

А.Гасанов сказал, что рост экономического развития в Азербайджане привел к увеличению грузоперевозок. В этом случае наркомафия пытается воспользоваться этим. 

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