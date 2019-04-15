Вице-премьер: На оккупированных территориях Азербайджана армяне выращивают наркотики

"Из-за бесконтрольности 132-километрового участка ирано-азербайджанской границы, здесь армянами выращиваются наркотики, для этого построены лаборатории".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Али Гасанов.

По его словам, соответствующие документы переданы в офис ООН в Вене, создана мониторинговая группа. Но, Армения не позволила указанной группе посетить оккупированные территории Азербайджана.

А.Гасанов сказал, что рост экономического развития в Азербайджане привел к увеличению грузоперевозок. В этом случае наркомафия пытается воспользоваться этим.