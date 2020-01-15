На линии соприкосновения войск будет проведен очередной мониторинг

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 16 января 2020 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, его полевые помощники Саймон Тиллер и Martin Schuster.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Михаил Олару.