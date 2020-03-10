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На линии соприкосновения войск будет проведен очередной мониторинг

​На линии соприкосновения войск будет проведен мониторинг

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В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 11 марта 2020 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на территории Азербайджана, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огнйен Йович.

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