На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 21 августа на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в направлении Гёйгельского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару и Мартин Шустер.

Мониторинг на территории Азербайджана, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.