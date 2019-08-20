 Наверх

На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг

На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет монитори

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 21 августа на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в направлении Гёйгельского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару и Мартин Шустер.

Мониторинг на территории Азербайджана, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!