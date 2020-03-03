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На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении проведут мониторинг

На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении проведут монитор

© mod.gov.az

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 4 марта 2020 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники Михаил Олару и Мартин Шустер.

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