На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении проведут мониторинг

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 4 марта 2020 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники Михаил Олару и Мартин Шустер.