ОБСЕ провел мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении - ОБНОВЛЕНО 2

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Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 25-го июня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении на территории Агдамского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

*** 12:45

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении проходит мониторинг.

Как сообщает карабахский центр Report, представители ОБСЕ, которые проведут мониторинг с азербайджанской стороны, встретились сначала с главой Исполнительной власти Агдамского района Вагифом Гасановым.

Представители ОБСЕ затем отправились на место проведения мониторинга.

*** 10:11

В соответствии с мандатом личного представителя действующего главы ОБСЕ, в Агдам прибыла делегация, которая проведет сегодня мониторинг на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

Как сообщает карабахский центр Report, делегация встретилась с главой Исполнительной власти Агдамского района Вагифом Гасановым.

В делегацию входят полевые помощники личного представителя - Огнйен Йович, Саймон Тиллер и представитель Группы Планирования Высокого Уровня (ГПВС) полковник-лейтенант Гарри О`Коннор. Они проведут мониторинг с азербайджанской стороны.

Отметим, что на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района будет проведен очередной мониторинг.

Мониторинг на территории Азербайджана, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Геннадий Петрика, Мартин Шустер и представитель ГПВС полковник-лейтенант Ральф Босхард.