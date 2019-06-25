ОБСЕ провел мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении - ОБНОВЛЕНО 2

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 25-го июня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении на территории Агдамского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
*** 12:45
В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении проходит мониторинг.
Как сообщает карабахский центр Report, представители ОБСЕ, которые проведут мониторинг с азербайджанской стороны, встретились сначала с главой Исполнительной власти Агдамского района Вагифом Гасановым.
Представители ОБСЕ затем отправились на место проведения мониторинга.
*** 10:11
В соответствии с мандатом личного представителя действующего главы ОБСЕ, в Агдам прибыла делегация, которая проведет сегодня мониторинг на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.
Как сообщает карабахский центр Report, делегация встретилась с главой Исполнительной власти Агдамского района Вагифом Гасановым.
В делегацию входят полевые помощники личного представителя - Огнйен Йович, Саймон Тиллер и представитель Группы Планирования Высокого Уровня (ГПВС) полковник-лейтенант Гарри О`Коннор. Они проведут мониторинг с азербайджанской стороны.
Отметим, что на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района будет проведен очередной мониторинг.
Мониторинг на территории Азербайджана, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Геннадий Петрика, Мартин Шустер и представитель ГПВС полковник-лейтенант Ральф Босхард.
Valeh DadaşovАвтор новости