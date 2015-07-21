На линии соприкосновения войск пройдет мониторинг

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 22 июля планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения войск на территории Тертерского района. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг на азербайджанской стороне проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Евгений Шаров и Саймон Тиллер.

На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Жири Аберле.