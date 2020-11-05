На лидера группировки "союз добровольцев Крыма" возбуждено уголовное дело

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики продолжает принимать неотложные меры в целях разоблачения на международной арене агрессивного характера Республики Армения, поддерживающей терроризм на государственном уровне и использующей терроризм в ка

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики продолжает принимать неотложные меры в целях разоблачения на международной арене агрессивного характера Республики Армения, поддерживающей терроризм на государственном уровне и использующей терроризм в качестве одного из основных инструментов своей агрессивной политики.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, в рамках этих мер Генеральной прокуратурой было проведено расследование на основании материалов в связи с уголовными деяниями, совершенными лидером группировки "союз добровольцев Крыма" Мартояном Арменом Гамлетовичем (также известный как Самвел) и другими лицами против Азербайджанской Республики.

В ходе расследования было установлено, что лидер группировки "союз добровольцев Крыма" Мартоян Армен Гамлетович (Самвел) и члены данной группировки, обсудив в октябре 2020-го года свое участие в военных операциях с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, а также с руководителями марионеточного режима "Нагорный Карабах" и вступив с ними в преступную связь, незаконно пересекли международно признанную государственную границу Азербайджанской Республики без необходимых документов и за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть через Армению, проникли на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории и были использованы военно-политическим режимом Армении в качестве наемников против гражданского населения и участвующих в антитеррористических операциях вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Расследованием также было установлено, что члены упомянутого преступного сообщества участвовали в террористической деятельности, направленной против граждан Азербайджанской Республики, используя боеприпасы и военную технику совершили многочисленные преступления против гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях, осуществляли взрывы, пожары или другие действия, угрожающие общественно опасными последствиями, совершенные с особой жестокостью либо общественно опасными методами, а также с намерением национальной вражды.

По факту Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией или сообществом), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, проведение следствия по делу поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время по указанному уголовному делу Генеральной прокуратурой подготавливается запрос соответствующим государственным органам Российской Федерации о правовой помощи.

Генеральная прокуратура заявляет, что будут приняты все возможные меры для привлечения к ответственности виновных в этих и других подобных преступлениях в соответствии с нормами международного права и направлены обращения в международные организации.