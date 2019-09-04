На границе Азербайджана и Армении проведен мониторинг

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 4-го сентября на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Огнйен Йович, Михаил Олару и Мартин Шустер.