На госгранице Азербайджана и Армении проведен мониторинг

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 17-го апреля на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огнйен Йович.