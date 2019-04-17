На госгранице Азербайджана и Армении проведен мониторинг

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 17-го апреля на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.
Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огнйен Йович.
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