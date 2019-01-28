На госгранице Азербайджана и Армении проведут очередной мониторинг

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 29 января 2019 года на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Огнийен Йович и Мартин Шустер.