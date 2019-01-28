 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На госгранице Азербайджана и Армении проведут очередной мониторинг

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 29 января 2019 года на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района планируется проведение очередного мониторинга.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

    Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Огнийен Йович и Мартин Шустер.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi