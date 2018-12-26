Турал Гянджалиев: Мы готовы к конструктивному диалогу с армянской общиной

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "Мы готовы вести конструктивный диалог с армянской общиной и восстанавливать контакты".

Как сообщает Report, об этом заявил новый председатель Правления Общественного объединения "Азербайджанская община нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики" Турал Гянджалиев, комментируя мысли Давида Бабаяна, представляющегося пресс-секретарем главы сепаратистского режима.

"Мы, азербайджанская община нагорно-карабахского региона Азербайджана, готовы к восстановлению контактов с армянской общиной и проведению конструктивного диалога в условиях мира и в рамках международно признанных границ и территориальной целостности Азербайджана. Давно настало время для достижения прогресса в урегулировании конфликта. Мир и стабильность в регионе, будущее устойчивое развитие проходят исключительно через этот путь", - отметил он.

Председатель общины подчеркнул, что тот факт, что азербайджанские земли находятся под оккупацией, оставила Армению в стороне от реализуемых в регионе проектов, и, в первую очередь, создало условия, чтобы агрессивные сепаратисты в Нагорном Карабахе держали Армению и армянское население в заложниках: "Азербайджанская община Нагорного Карабаха верит, что эта ситуация продлится недолго и в результате повторного совместного проживания двух общин будет обеспечено устойчивое развитие нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики в условиях мира и безопасности".