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Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения прошел без инцидентов

Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения прошел без инцидентов

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 6 февраля на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении на территории Тертерского района был проведен мониторинг соблюдения режима прекращения огня. 

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. 

Мониторинг завершился без инцидентов.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, его полевые помощники Михаил Олару и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении провели полевые помощники личного представителя Огнен Йович, Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

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