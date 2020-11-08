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Молодежь Пакистана поздравила Азербайджан с освобождением Шуши

Молодежь Пакистана поздравила Азербайджан с освобождением Шуши "От имени молодежи Пакистана сердечно поздравляю братскую страну Азербайджан с освобождением Шуши от армянской оккупации спустя три десятилетия"
Нагорно-карабахский конфликт
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8 ноября 2020 г. 15:57
Молодежь Пакистана поздравила Азербайджан с освобождением Шуши

От имени молодежи Пакистана сердечно поздравляю братскую страну Азербайджан с освобождением Шуши от армянской оккупации спустя три десятилетия.

Об этом Report заявил основатель пакистано-азербайджанского Союза выпускников Гайсер Наваб (Qaiser Nawab).

"Пакистан поддерживает храбрый народ и руководство Азербайджана. Азербайджан занимает в этом вопросе правую позицию. Отважная армия Азербайджана борется за выполнение резолюций Совета Безопасности ООН и обеспечение освобождения страны от армянской агрессии и оккупации. Победа Азербайджана - это победа Пакистана и всех тех стран, ценности которых основаны на уважении и международных обязательствах.

Он отметил, что пришло время Армении добровольно вывести свою армию и признать незаконную оккупацию: "Это могло бы помочь им сохранить лицо от проигрыша в войне. Позорное и жестокое лицо Армении уже открыто миру. Еще раз сердечно поздравляю и всячески поддерживаю нашу братскую страну Азербайджан".

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Версия на английском языке Pakistani youth congratulate Azerbaijan on liberation of Shusha

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