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Молдова поддержала территориальную целостность Азербайджана

Молдова поддержала территориальную целостность Азербайджана Министерство Иностранных Дел и Европейской Интеграции Республики Молдова с обеспокоенностью следит за событиями на азербайджано-армянской границе
Нагорно-карабахский конфликт
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14 июля 2020 г. 16:26
Молдова поддержала территориальную целостность Азербайджана

Министерство Иностранных Дел и Европейской Интеграции Республики Молдова с обеспокоенностью следит за событиями на азербайджано-армянской границе, где в последние дни произошли вооруженные столкновения, приведшие и к гибели людей. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

В МИД Молдовы выразили соболезнования семьям погибших и призвали "соответствующие стороны воздерживаться от применения силы, продолжать свои усилия по предотвращению эскалации ситуации и идентификации  долговременного политического решения на основе уважения принципов и норм международного права".

"Республика Молдова выступает за мирное урегулирование конфликтной ситуации на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в своих международно признанных границах", - говорится в заявлении. 

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