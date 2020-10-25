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Report Georgia

МО: Живая сила, техника и огневые точки противника уничтожены

МО: Живая сила, техника и огневые точки противника уничтожены В результате действий Азербайджанской армии было уничтожено большое количество живой силы противника на различных направлениях фронта.
Нагорно-карабахский конфликт
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25 октября 2020 г. 19:36
МО: Живая сила, техника и огневые точки противника уничтожены

В результате действий Азербайджанской армии было уничтожено большое количество живой силы противника на различных направлениях фронта.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, были уничтожены и выведены из строя 3 танка, 2 БМП, 6 артиллерийских орудия, 1 пушка 2А36 "Гиацинт-Б", 2 БМ-21 "Град", 1 пункт управления, 9 автомобилей несколько огневых точек.

«В настоящее время наши части продолжают бои на линии фронта», - сказал А.Эйвазов.

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Версия на английском языке MoD: Armenia's manpower, equipment and firing points annihilated
Версия на азербайджанском языке MN: Düşmənin canlı qüvvəsi, texnikası və atəş məntəqələri məhv edilib

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