МО: Живая сила, техника и огневые точки противника уничтожены

В результате действий Азербайджанской армии было уничтожено большое количество живой силы противника на различных направлениях фронта.

В результате действий Азербайджанской армии было уничтожено большое количество живой силы противника на различных направлениях фронта.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, были уничтожены и выведены из строя 3 танка, 2 БМП, 6 артиллерийских орудия, 1 пушка 2А36 "Гиацинт-Б", 2 БМ-21 "Град", 1 пункт управления, 9 автомобилей несколько огневых точек.

«В настоящее время наши части продолжают бои на линии фронта», - сказал А.Эйвазов.