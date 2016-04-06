Наверх

МО: Вооруженные силы Армении продолжают нарушать режим прекращения огня - ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МО: Вооруженные силы Армении продолжают нарушать режим прекращения огня - ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Азербайджанская сторона, следуя соглашению, еще не открывает ответный огонь

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Несмотря на договоренность о прекращении военных операций, достигнутую в Москве между начальниками генеральных штабов Вооруженных сил Азербайджана и Армении, подразделения армянской армии продолжают нарушать режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

Согласно информации, на данный момент позиции, расположенные вблизи населенного пункта Тапгарагойунлу Геранбойского района, интенсивно обстреливаются из 60, 82 и 120-мм минометных орудий.

"Азербайджанская сторона, следуя соглашению, еще не открывает ответный огонь", - сообщили в министерстве.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!