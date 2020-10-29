МО: В армянском обществе царит паника, а в армии - хаос, дезертирство

Несмотря на все предпринятые карательные меры, руководство министерства обороны Армении бессильно в воздействии на военнослужащих, отказывающихся ехать в Нагорный Карабах

В результате проведенных успешных боевых операций Азербайджанской Армией и точных огневых ударов по армянским вооруженным силам в армянском обществе царит паника, а в армии - хаос, массовое дезертирство и произвол.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Согласно полученной информации, растут случаи возникновения споров между добровольцами и личным составом подразделений вражеской армии, применения оружия друг против друга, отказа от участия в боях, ухода с позиций без приказа и массового дезертирства.

Конфликт между добровольцами и резервистами, переброшенными на позиции 7-го горнострелкового полка противника, завершился вооруженным столкновением. Есть убитые и раненые.

Высшее командование проинформировано о том, что личный состав, выдвигавшийся в направлении населенного пункта Сос Ходжавендского района, отказался подчиниться командованию и выполнить приказ, а также покинул этот район. Принятые меры по возвращению этих военнослужащих на свои позиции оказались безрезультатными.

Военнослужащие 543-го полка вооруженных сил Армении массово отказались отправиться в Нагорный Карабах. Сотрудники военной прокуратуры, немедленно прибывшие в воинскую часть, пригрозили арестовать военнослужащих, отказавшихся идти на войну, и заставили их подписать подписку о выполнении любой боевой задачи.

Подобный инцидент также произошел в воинской части, дислоцированной в населенном пункте Коти Армении. Военнослужащие, проходящие службу в этой воинской части, были арестованы военной полицией за отказ вступить в бой.

Несмотря на все предпринятые карательные меры, руководство министерства обороны Армении бессильно в воздействии на военнослужащих, отказывающихся ехать в Нагорный Карабах.

Видеокадры, представленные в связи с победами Азербайджанской Армии на поле боя и уничтожением большого количества боевой техники и живой силы в результате точных огневых ударов по противнику, стали причиной массового отказа армянских военнослужащих от участия в боях.