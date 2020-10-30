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МО: Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения противника

МО: Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения противника Разместив снятую с близкого расстояния видеозапись этого склада, противник в очередной раз уличил себя в фальсификации информации
Нагорно-карабахский конфликт
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30 октября 2020 г. 14:48
МО: Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения противника
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Армянские СМИ распространили очередную дезинформацию о якобы уничтожении склада боеприпасов Азербайджанской Армии. Однако разместив снятую с близкого расстояния видеозапись этого склада, противник в очередной раз уличил себя в фальсификации информации.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Министерства обороны.

В действительности же, ночью 29 октября, подразделениями Азербайджанской Армии был уничтожен расположенный на оккупированных территориях новопостроенный склад ракетно-артиллерийского вооружения армянских вооруженных сил.

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Версия на английском языке Enemy's rocket-artillery depot destroyed
Версия на азербайджанском языке MN: Düşmənin raket-artilleriya silahları anbarı məhv edilib

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