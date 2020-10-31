МО: Тяжелое вооружение противника уничтожается с воздуха и на земле

"Операции будут продолжаться, и единственный способ завершить их – освободить все наши земли от оккупации, чтобы на наших территориях не осталось ни одного вооруженного врага".

"Операции будут продолжаться, и единственный способ завершить их – освободить все наши земли от оккупации, чтобы на наших территориях не осталось ни одного вооруженного врага".

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, все операции проводятся на территории Азербайджана: "У нас нет никаких целей в Республике Армения. Все наши цели - это вражеские подразделения с оружием в руках и легитимные военные объекты противника, против которых мы продолжаем наши операции с воздуха и на земле", - сказал Эйвазов.

"Мы информируем как свою общественность, так и международное сообщество об операциях, ежедневно публикуя соответствующие видеокадры", - сказал представитель МО.