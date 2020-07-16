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МО: Спецназ Азербайджана не совершал никакой диверсии на территории Армении

МО: Спецназ Азербайджана не совершал никакой диверсии на территории Армении "Цель армян - оправдать атаки на позиции наших подразделений, который начались с утра сегодняшнего дня"
Нагорно-карабахский конфликт
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16 июля 2020 г. 16:07
МО: Спецназ Азербайджана не совершал никакой диверсии на территории Армении

"Для оправдания новых атак на наши подразделения армяне намеренно распространяют дезинформацию".

Об этом в ответ на запрос Report сказал начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

"Азербайджанский спецназ не осуществлял никакой диверсионной деятельности на территории Армении, эти утверждения армянской стороны - дезинформация. Их цель оправдать атаки на позиции наших подразделений, который начались с утра сегодняшнего дня. Наш спецназ не совершал никакой диверсии на территории Армении, и естественно, у нас нет потерь в этой связи. Среди спецназа Азербайджана в целом не может быть потерь, потому что они не привлечены к военным операция на границе с Арменией", - отметил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргяхлы в ответ на заявления представителя Министерства обороны Армении о якобы попытке захвата около 100 военнослужащими спецназа ВС Азербайджана позиций вооруженных сил Армении в северо-западном направлении.

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Версия на азербайджанском языке MN: Azərbaycan xüsusi təyinatlıları Ermənistan ərazisində heç bir diversiya fəaliyyəti keçirməyib

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