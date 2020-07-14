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МО: Сбит вражеский БПЛА, уничтожена артиллерийская установка

МО: Сбит вражеский БПЛА, уничтожена артиллерийская установка Принадлежащие подразделениям Азербайджанской армии БПЛА в полном составе в порядке, потерь нет
Нагорно-карабахский конфликт
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14 июля 2020 г. 16:33
МО: Сбит вражеский БПЛА, уничтожена артиллерийская установка

"В эти минуты сбит принадлежащий вооруженным силам Армении БПЛА, точечным ударом была уничтожена расположенная на вражеской позиции артиллерийская установка с боевым составом".

Как передает Report, об этом заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы

"Что касается информации СМИ Армении о якобы очередном сбитии принадлежащего подразделениям Азербайджанской армии БПЛА сообщаем, что это дезинформация, не соответствует действительности и является выдумкой Минобороны Армении.

Принадлежащие подразделениям Азербайджанской армии БПЛА в полном составе в порядке, потерь нет", - сообщил он

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Версия на азербайджанском языке MN: Düşmənə məxsus PUA vurulub və artilleriya qurğusu döyüş heyəti ilə birlikdə məhv edilib

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