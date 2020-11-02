МО: Любая деятельность вражеских подразделений предотвращается

"В результате бдительности нашей армии предотвращается любая деятельность вражеских подразделений".
Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь пресс-службы Министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.
"Наша армия полностью контролирует операционную обстановку на воздухе и суше. Сегодня азербайджанский солдат, заставляя врага терпеть поражение на поле боя по приказу Верховного главнокомандующего, уничтожает миф армянского руководства, создаваемый долгое время. Победа за нами!", - добавил он.