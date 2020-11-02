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МО: Любая деятельность вражеских подразделений предотвращается

МО: Любая деятельность вражеских подразделений предотвращается "В результате бдительности нашей армии предотвращается любая деятельность вражеских подразделений".
Нагорно-карабахский конфликт
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2 ноября 2020 г. 18:35
МО: Любая деятельность вражеских подразделений предотвращается
Анар Эйвазов

"В результате бдительности нашей армии предотвращается любая деятельность вражеских подразделений".

Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь пресс-службы Министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

"Наша армия полностью контролирует операционную обстановку на воздухе и суше. Сегодня азербайджанский солдат, заставляя врага терпеть поражение на поле боя по приказу Верховного главнокомандующего, уничтожает миф армянского руководства, создаваемый долгое время. Победа за нами!", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке MN: Düşmən bölmələrinin istənilən fəaliyyətinin qarşısı alınır

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