МО: Любая деятельность вражеских подразделений предотвращается

"В результате бдительности нашей армии предотвращается любая деятельность вражеских подразделений".

"В результате бдительности нашей армии предотвращается любая деятельность вражеских подразделений".

Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь пресс-службы Министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

"Наша армия полностью контролирует операционную обстановку на воздухе и суше. Сегодня азербайджанский солдат, заставляя врага терпеть поражение на поле боя по приказу Верховного главнокомандующего, уничтожает миф армянского руководства, создаваемый долгое время. Победа за нами!", - добавил он.