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МО: Информация об обстреле территории Армении - очередная провокация врага

МО: Информация об обстреле территории Армении - очередная провокация врага В очередной раз заявляем, что Азербайджан не имеет никаких военных целей на территории Армении
Нагорно-карабахский конфликт
7 ноября 2020 г. 16:39
МО: Информация об обстреле территории Армении - очередная провокация врага

Распространенная армянской стороной новость о якобы обстреле с территории Губадлинского района Азербайджана села Давид Бек вблизи города Гафан Армении является дезинформацией провокационного характера.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Напротив, подразделения вооруженных сил Армении в течение дня подвергали интенсивному обстрелу освобожденные от оккупации села Губадлинского района и позиции подразделений Азербайджанской Армии с территории Армении.

Азербайджанская Армия принимает адекватные меры только против огневых точек противника в пределах наших границ.

В очередной раз заявляем, что Азербайджан не имеет никаких военных целей на территории Армении.

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Версия на английском языке Information on shelling of Armenian territory is another provocation: MoD
Версия на азербайджанском языке MN: Ermənistanın atəşə tutulması xəbəri düşmənin növbəti təxribatıdır

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