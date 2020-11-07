МО: Информация об обстреле территории Армении - очередная провокация врага

В очередной раз заявляем, что Азербайджан не имеет никаких военных целей на территории Армении

Распространенная армянской стороной новость о якобы обстреле с территории Губадлинского района Азербайджана села Давид Бек вблизи города Гафан Армении является дезинформацией провокационного характера.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Напротив, подразделения вооруженных сил Армении в течение дня подвергали интенсивному обстрелу освобожденные от оккупации села Губадлинского района и позиции подразделений Азербайджанской Армии с территории Армении.

Азербайджанская Армия принимает адекватные меры только против огневых точек противника в пределах наших границ.

В очередной раз заявляем, что Азербайджан не имеет никаких военных целей на территории Армении.