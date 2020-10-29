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МО: информация об обстреле погранзаставы с Арменией является провокацией

МО: информация об обстреле погранзаставы с Арменией является провокацией "Еще раз заявляем, что у нас нет военных целей на территории Армении", - сказано в сообщении
Нагорно-карабахский конфликт
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29 октября 2020 г. 17:29
МО: информация об обстреле погранзаставы с Арменией является провокацией

Распространяемая армянской прессой информация о том, что Азербайджанская Армия якобы обстреляла из минометов российскую пограничную заставу, расположенную на территории Армении, в приграничных с Ираном регионах, носит провокационный характер.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

"Наоборот, в этом направлении вооруженными силами Армении подверглась обстрелу территория Азербайджана.

Еще раз заявляем, что у нас нет военных целей на территории Армении", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Information about shelling of border post with Armenia is inaccurate: MoD
Версия на азербайджанском языке MN: Ermənistanla sərhəd zastavanın minaatanlardan atəşə tutulması ilə bağlı məlumat dezinformasiyadır

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