МО: информация об обстреле погранзаставы с Арменией является провокацией

"Еще раз заявляем, что у нас нет военных целей на территории Армении", - сказано в сообщении

Распространяемая армянской прессой информация о том, что Азербайджанская Армия якобы обстреляла из минометов российскую пограничную заставу, расположенную на территории Армении, в приграничных с Ираном регионах, носит провокационный характер.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

"Наоборот, в этом направлении вооруженными силами Армении подверглась обстрелу территория Азербайджана.

Еще раз заявляем, что у нас нет военных целей на территории Армении", - говорится в сообщении.