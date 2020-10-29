МО: информация об обстреле погранзаставы с Арменией является провокацией

Распространяемая армянской прессой информация о том, что Азербайджанская Армия якобы обстреляла из минометов российскую пограничную заставу, расположенную на территории Армении, в приграничных с Ираном регионах, носит провокационный характер.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
"Наоборот, в этом направлении вооруженными силами Армении подверглась обстрелу территория Азербайджана.
Еще раз заявляем, что у нас нет военных целей на территории Армении", - говорится в сообщении.