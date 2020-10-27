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Report Georgia

МО: Информация об обстреле пограничной заставы на территории Армении ложная

МО: Информация об обстреле пограничной заставы на территории Армении ложная "Заявляем, что Азербайджан полностью соблюдает новый режим гуманитарного прекращения огня"
Нагорно-карабахский конфликт
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27 октября 2020 г. 12:19
МО: Информация об обстреле пограничной заставы на территории Армении ложная
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Распространенная Арменией информация о якобы обстреле сегодня территории Армении с применением БПЛА и ракетно-артиллерийских систем Азербайджана является ложной и носит провокационный характер.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

"Заявляем, что Азербайджан полностью соблюдает новый режим гуманитарного прекращения огня.

Напротив, 27 октября с 09:30 до настоящего времени армянская сторона подвергает интенсивному обстрелу из минометов наши территории в направлении села Агбенд Зангиланского района", - отмечается в заявлении.

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Версия на английском языке MoD: Information about shelling of a border post in Armenia is false
Версия на азербайджанском языке MN: Ermənistan ərazisində sərhəd zastavasının vurulması barədə yayılan məlumat yalandır

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