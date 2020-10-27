МО: Информация об обстреле пограничной заставы на территории Армении ложная

"Заявляем, что Азербайджан полностью соблюдает новый режим гуманитарного прекращения огня"

Распространенная Арменией информация о якобы обстреле сегодня территории Армении с применением БПЛА и ракетно-артиллерийских систем Азербайджана является ложной и носит провокационный характер.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

"Заявляем, что Азербайджан полностью соблюдает новый режим гуманитарного прекращения огня.

Напротив, 27 октября с 09:30 до настоящего времени армянская сторона подвергает интенсивному обстрелу из минометов наши территории в направлении села Агбенд Зангиланского района", - отмечается в заявлении.