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МО: Большая часть военнообязанных и живой техники врага уничтожена

МО: Большая часть военнообязанных и живой техники врага уничтожена Переброшенные в Губадлы подразделения 1-го батальона 543-го полка вооруженных сил Армении отступили, неся потери в живой силе и военной технике
Нагорно-карабахский конфликт
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25 октября 2020 г. 09:30
МО: Большая часть военнообязанных и живой техники врага уничтожена

В течение дня 24 октября и в ночь на 25 октября боевые действия на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу войска Азербайджанской Армии из стрелкового оружия, танков, минометов и пушек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Подразделения Азербайджанской Армии, продолжив боевые действия на главных направлениях согласно оперативному плану, расширили взятые под контроль территории.

Войска Азербайджанской Армии, нанеся серьезный урон огнем противнику на территориях Ходжавендского, Губадлинского и Лачинского районов, ослабили его сопротивление и выдвинулись на новые позиции в различных направлениях.

В результате обстрела Азербайджанской Армии подразделений армянских вооруженных сил, расположенных на Агдеринском и Ходжавендском направлениях, противник понес большие потери в живой силе. Стало известно, что боеприпасы противника находятся на исходе, а артиллерийские установки выведены из строя.

Переброшенные в Губадлы подразделения 1-го батальона 543-го полка вооруженных сил Армении отступили, неся потери в живой силе и военной технике.

Большая часть резервистов, доставленных из поселка Цахкадзор Котайкской области Армении в Нагорный Карабах, были уничтожены в результате огневого удара наших подразделений.

В результате предпринятых Азербайджанской Армией действий на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка, 2 БМП, 4 гаубицы-пушки Д-30, 1 пушка 2А36 "Qiasint-B", 7 единиц автомобильной техники противника.

В настоящее время боевые действия продолжаются на всей протяженности фронта. Наши войска контролируют оперативную обстановку.

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Версия на английском языке MoD: Most of enemy's military personnel and equipment destroyed
Версия на азербайджанском языке MN: Düşmənin hərbi vəzifəlilərinin böyük hissəsi və texnikası məhv edilib

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