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МО Азербайджана:“Информация, распространенная армянской стороной, является необоснованной”

​МО Азербайджана:“Информация, распространенная армянской стороной, явл

“Информация, распространенная армянской стороной, якобы о попытке провокации со стороны подразделений азербайджанской армии на линии фронта в Агдаринском направлении, является ложной, необоснованной и дезинформацией”.

Как сообщает Report, пресс-службе Министерства Обороны заявили:

“Видимо, существующая в последнее время стабильная обстановка на линии фронта не устраивает военно-политическое руководство Армении и, распространяя подобного рода дезинформацию, армянское правительство пытается отвлечь внимание своего народа от имеющихся в стране проблем. С другой стороны, как и всегда, боязнь азербайджанского солдата всегда держит в страхе врага”.

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