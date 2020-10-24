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Report Georgia

МО: Азербайджанский солдат действует в рамках норм международного права

МО: Азербайджанский солдат действует в рамках норм международного права Поведение азербайджанского солдата основано на идее уважения к человеческой личности и его достоинству
Нагорно-карабахский конфликт
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24 октября 2020 г. 17:35
МО: Азербайджанский солдат действует в рамках норм международного права

После того, как Азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, Армения, используя все средства и ресурсы, пытается атаковать нашу страну в информационной среде.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Таким образом, противник, распространяя не соответствующие действительности информацию, видео и фотографии, пытается сформировать негативное мнение об Азербайджане на международной арене.
Фальшивые видео и фотографии демонстрируют якобы выходящее за рамки норм, установленных международным правом, жестокое обращение азербайджанского солдата с армянскими пленными и трупами.

Заявляем, что в отличие от вооруженных сил Армении, Азербайджанская армия обращается с военнопленными, ранеными военнослужащими противника, мирными жителями, в том числе трупами в соответствии с требованиями Женевских конвенций и прилагаемых к ним протоколов, а также проявляет милосердие и уважение.
Поведение азербайджанского солдата основано на идее уважения к человеческой личности и его достоинству, и в отличие от армянских военных наши военнослужащие различают мирных жителей, гражданские и военные объекты в ходе боевой операции", - отметили в оборонном ведомстве.

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Версия на английском языке Azerbaijani soldier behaves within norms established by international law
Версия на азербайджанском языке MN: Azərbaycan əsgəri beynəlxalq hüquqla müəyyən edilmiş normalar çərçivəsində davranır

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