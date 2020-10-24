МО: Азербайджанский солдат действует в рамках норм международного права

Поведение азербайджанского солдата основано на идее уважения к человеческой личности и его достоинству

После того, как Азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, Армения, используя все средства и ресурсы, пытается атаковать нашу страну в информационной среде.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Таким образом, противник, распространяя не соответствующие действительности информацию, видео и фотографии, пытается сформировать негативное мнение об Азербайджане на международной арене.

Фальшивые видео и фотографии демонстрируют якобы выходящее за рамки норм, установленных международным правом, жестокое обращение азербайджанского солдата с армянскими пленными и трупами.

Заявляем, что в отличие от вооруженных сил Армении, Азербайджанская армия обращается с военнопленными, ранеными военнослужащими противника, мирными жителями, в том числе трупами в соответствии с требованиями Женевских конвенций и прилагаемых к ним протоколов, а также проявляет милосердие и уважение.

Поведение азербайджанского солдата основано на идее уважения к человеческой личности и его достоинству, и в отличие от армянских военных наши военнослужащие различают мирных жителей, гражданские и военные объекты в ходе боевой операции", - отметили в оборонном ведомстве.