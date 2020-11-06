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МО Азербайджана: Воинские части противника в Агдере парализованы

МО Азербайджана: Воинские части противника в Агдере парализованы 16:58
Нагорно-карабахский конфликт
6 ноября 2020 г. 17:03
МО Азербайджана: Воинские части противника в Агдере парализованы
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Серьезные нехватки возникли в обеспечении 10-й горнострелковой дивизии и 5-го горнострелкового полка 1-й общевойсковой армии вооруженных сил Армении в Агдере.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Так, в подразделениях имеется нехватка продуктов питания, военного имущества, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Противник, понесший большие потери в живой силе и боевой технике в ходе боев на Агдеринском направлении фронта, не в состоянии восполнить эти потери.

Кроме того, была прервана связь между вышеуказанными воинскими частями и командованием, а также возникли проблемы в управлении подразделениями.

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Версия на английском языке MoD: "Enemy's military units located in Aghdere have been paralyzed"
Версия на азербайджанском языке MN: Düşmənin Ağdərədə yerləşən hərbi hissələri iflic vəziyyətindədir

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