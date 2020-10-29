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МО Азербайджана: Противник вымещает злобу за поражение на мирных жителях

МО Азербайджана: Противник вымещает злобу за поражение на мирных жителях Грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, армянские вооруженные силы берут на прицел мирных жителей и гражданскую инфраструктуру
Нагорно-карабахский конфликт
29 октября 2020 г. 12:13
МО Азербайджана: Противник вымещает злобу за поражение на мирных жителях

В результате ударов, нанесенных Азербайджанской Армией, подразделения армянских вооруженных сил принуждаются к отступлению.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Противник несет большие потери, выводится из строя его боевая техника. Военное руководство Армении также вынуждено уже признать свои ошибки. Они вынуждены смириться со своим тяжелым положением. Освобождая свои земли, мы захватываем у противника большое количество боеприпасов в качестве военных трофеев.

Грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, армянские вооруженные силы берут на прицел мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

Перед Азербайджанской Армией стоит только одна задача – освободить от оккупации территории, нанеся удары только по военным объектам, не причиняя урон гражданскому населению.

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Версия на азербайджанском языке MN: Geri çəkilməyə məcbur edilən düşmən məğlubiyyətinin əvəzini dinc sakinləri atəşə tutmaqda görür

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